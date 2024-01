Nocera Inferiore, si insedia il nuvo presidente Palumbo:mi impegnerò per il mio territorio

Si è insediato questa mattina a Nocera Inferiore, il nuovo presidente del tribunale: Massimo Palumbo. Emozionato ma pronto ad accettare una sfida difficile, Palumbo, ha detto di aver presentato la domanda per questo incarico, e di averlo poi scelto nonostante avesse la possibilitò di andare anche altro, «scelta di impegno verso il mio territorio». Originario di Oliveto Citra, posto che ha nel cuore e delle cui origini va orgoglioso, 66 anni, è entrato in magistratura nel 1981 con l’ex procuratore generale di Salerno, Leonida Primicerio, con il quale ha un ottimo rapporto di amicizia.

Giudice istruttore a Biella (figura ormai sparita dall’organico giudiziario) giovanissimo è stato catapultato in processi importanti, come quelli del filone terroristico poi l’arrivo a Salerno, la città che lo ha adottato quando ancora andava alle elementari, prima nel settore penale, poi a quello civile, in Corte d’Appello (dove è stato consigliere per 12 anni), Presidente del Riesame, presidente delle Misure di Prevenzione, giudice in Corte d’Assise e infine presidente di sezione in Corte d’Assise d’Appello. Per tre volte, dal 1995 al 2995, è stato consigliere giudiziario mentre, dal 2013 al 2017 ha ricoperto il ruolo di presidente della sezione distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati.