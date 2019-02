Sabato 16 Febbraio 2019, 13:06

Importante sequestro di droga nel Salernitano con 7,5 chili di cocaina, 18,5 chili di hashish e 50 grammi di marijuana, oltre a due pistole complete di munizioni, una delle quali rubata, scoperti dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di quattro soggetti. In manette è finita una coppia di conviventi di Sarno di 40 e 42 anni i quali, con il concorso di altri due indagati entrambi sarnesi, un 54enne destinatario di divieto di dimora nel comune di residenza e un 31enne che è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono ritenuti responsabili di concorso in detenzione di stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione.L'indagine è stata avviata nel luglio dello scorso anno in seguito all'arresto in flagranza del 42enne. È stata sequestrata anche una Range Rover Evoque e una moto Honda Adv 750.