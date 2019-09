CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Settembre 2019, 10:20

C'è un sospettato per le lettere anonime nei confronti del vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca. Si tratta di un ex seminarista, le cui generalità ancora non sono state rese note, ma è originario del Vallo di Diano. Nella sua abitazione nei giorni scorsi i carabinieri su ordine della Procura di Lagonegro hanno effettuato una ispezione e hanno trovato, a quanto pare, notevole materiale per le indagini. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per diffamazione aggravata. Non per le lettere, almeno per ora, bensì per diffamazione tramite Facebook.