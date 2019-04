Sabato 13 Aprile 2019, 10:34

MERCATO SAN SEVERINO. Minacciò funzionaria del comune con un cric, ora finisce a processo con decreto di citazione a giudizio firmato dalla procura di Nocera Inferiore. L'imputato è un cittadino di nazionalità marocchina, oggi irreperibile, di 49 anni. Per lui l'accusa è di minaccia aggravata, per quanto commesso il 5 maggio del 2011. L'uomo, per circostanze legate alla sua posizione da extracomunitario, affrontò una volontaria delle politiche sociali del Comune di Mercato San Severino, che le aveva fornito alcune indicazioni. Con molta probabilità l'uomo rifiutò quanto gli fu comunicato, afferrando un cric per auto e minacciandola di morte: "Te la farò pagare", così come recita il capo d'imputazione formulato nei suoi confronti. Per lui c'è anche una seconda accusa, e cioè di aver detenuto illegittimamente un oggetto atto ad offendere in luogo pubblico. La donna si rivolse ai carabinieri, che denunciarono l'uomo a piede libero. Ora il processo, ma lo straniero è irreperibile. L'intervento dei carabinieri salvò la donna da un pericolo certo, visti gli atteggiamenti minacciosi dello straniero.