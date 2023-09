Quattordicenne preso a pugni da gruppo di adulti, choc ad Angri

Minorenni aggrediti ad Angri, indagano i carabinieri della stazione locale su quanto accaduto giorni fa, presso un distributore di bevande, tra via Incoronati e via Giudici nel comune dell'Agro nocerino sarnese. Un gruppo di persone, forse in preda ai fiumi dell'alcol, avrebbe aggredito e colpito con un pugno un ragazzino di appena 14 anni. Gli amici che erano con lui sarebbero riusciti a fuggire, insieme all'amico pestato, dopo qualche minuto.

Il ragazzo sarebbe stato prima strattonato, quindi sbattuto al muro e colpito con un pugno. Al vaglio ci sono le telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale, i cui filmati sono stati acquisiti dalla polizia municipale di Angri.

L'aggressione subita dal minore è stata denunciata dalla famiglia del ragazzo.

Da capire cosa sia accaduto per scatenare la violenza di quel gruppo di adulti contro persone di età più piccola: forse qualche discussione o conoscenza pregressa. Sta di fatto che l'episodio, grave, è ora oggetto di un'indagine da parte dei carabinieri che lavorano per identificare l'altro gruppo di persone, riuscito a fuggire dopo la violenza commessa.