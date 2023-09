Napoli, 14enne accoltellato all'addome: è giallo

Questa mattina intorno alle 5, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Poggioreale sono intervenuti presso il Cto per un minore ferito.

Accompagnato dalla madre, un 14enne ha raggiunto il pronto soccorso con una ferita all’addome provocata da un oggetto appuntito.

30 i giorni di prognosi, non in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’evento e ricostruire l’identità delle persone eventualmente coinvolte.