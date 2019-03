Giovedì 21 Marzo 2019, 14:46

Ustionati marito e moglie a Montesano sulla Marcellana in seguito a un incidente domestico. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso a Napoli con ustioni sul 30 per cento del corpo, soprattutto sul viso. Cosi pure la donna per ustioni agli arti. Accertamenti in corsa sulla dinamica.