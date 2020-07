LEGGI ANCHE

Mission di Ennio Morricone che invade l'intero paese di Buonabitacolo. Così la comunità ha voluto ricordare il maestro. Un'idea del sindaco, regista come professione, subito avallata dal parroco del paese che ha concesso l'altoparlante del campanile per far diffondere le note della musica di Morricone deceduto a 91 anni.