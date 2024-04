Morto Alberto Maria Dell'Aglio, il libro «Un medico speciale» in suo ricordo

Un libro per ricordare la vita di Alberto Maria Dell'Aglio, il giovane scomparso un anno fa a causa di un incidente stradale, nei pressi dell'uscita autostradale di Castel San Giorgio. L'opera racchiude immagini e ricordi di un ragazzo che sognava di diventare medico da sempre, ma che è stato strappato alla vita troppo presto. Pensieri, immagini e ricordi sono finiti in un libro, voluto dai genitori Rosario e Pina.

Il titolo del volume, edito da Insieme, è “Alberto Maria Medico Speciale”, un richiamo alla pagina Facebook creata dopo la tragedia del 25 marzo 2023.

La pubblicazione ha il compito di fungere da memoria per un ragazzo così amato e per chi, ovviamente, gli voleva bene. Lo si evince dalle tante testimonianze pubblicate – molte altre sono rimaste nel cassetto dei ricordi –, laddove le sue attenzioni ai rapporti interpersonali, alla famiglia, alle amicizie, al lavoro e all’arte sono state una cura. Un giovane sempre presente nella vita degli altri, anche dei pazienti conosciuti poco prima di un intervento chirurgico.

“Un Medico Speciale”, lo hanno definito così, dal primo momento, i genitori e gli amici più cari. Non solo per la passione e gli studi di Medicina, fino alla laurea alla memoria. Con il ricavato della vendita del libro, la famiglia Dell’Aglio attiverà diverse borse di studio per gli studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ateneo di Fisciano.