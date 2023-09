Presidiare altre zone della città per prevenire episodi di violenza giovanile. Il sindaco di Nocera Inferiore lo ha chiesto alle forze dell’ordine che ieri ha riunito a palazzo di città. All’indomani della rissa tra ragazze al corso Vittorio Emanuele, Paolo De Maio ha voluto incontrare i vertici locali di carabinieri, guardia di finanza e polizia per un confronto sulle attività da svolgere per evitare che la situazione possa sfuggire di mano. È stata anche l’occasione per conoscere il nuovo comandante del Reparto territoriale dei carabinieri, il colonnello Gianfranco Albanese e il capitano Luca Patrizi, neo comandante della Compagnia della guardia di finanza. Al vertice hanno partecipato anche il vice questore Aniello Ingenito, dirigente del commissariato di polizia di Stato e il comandante della polizia municipale Fulvio Testaverde.

Al centro dei colloqui il controllo di una zona della città, ai margini dei luoghi della movida, dove nelle ultime settimane si sono verificate risse tra giovani e che stanno preoccupando i cittadini che temono una crescita di simili episodi con il rischio che possano degenerare. Continuano, infatti, a girare sui social i video degli ultimi episodi che hanno visto protagonisti prima bande di teenager sfidarsi dopo essersi date appuntamento sulle piattaforme di messaggistica e poi alcune ragazzine darsela di santa ragione incuranti dei passanti. «Sono stato rassicurato - dice il sindaco - che si tratta di fenomeni adolescenziali su cui, però, bisogna vigilare. Per questo motivo ho chiesto che le pattuglie controllino anche altre zone del centro città». De Maio ha ribadito che «la movida nocerina è sicura grazie alle pattuglie interforze». «Ma bisogna fare di più», sottolinea rilanciando un patto con la scuola con carabinieri e polizia protagonisti.

«Stiamo organizzando incontri con i dirigenti scolastici - annuncia De Maio - per portare nelle aule progetti di sicurezza urbana, circolazione stradale, legalità, lotta al bullismo. Chiediamo un aiuto anche alle famiglie. Le forze dell’ordine mi hanno anche annunciato che nelle scuole ci saranno iniziative varate dal ministero dell’Istruzione a cui anche l’amministrazione comunale vuole dare il proprio contributo». È stato affrontata anche la presenza di numerosi extracomunitari e attività commerciali da loro gestite.

«Ho messo a disposizione delle forze dell’ordine - ha precisato De Maio - gli uffici demografici per verificare la residenza di queste persone, l’eventuale promiscuità nelle case dove vivono, la regolarità dei loro documenti così come quella delle attività che hanno in essere. È opportuno che ci sia trasparenza e rispetto delle regole anche in questo ambito».