Domenica 10 Giugno 2018, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 09:42

Disturbo della quiete pubblica, venti minuti dopo la mezzanotte di venerdì scorso, le forze dell'ordine hanno fermato l'esibizione dei 99 Posse, a margine del festival della solidarietà organizzato dall'associazione Braccia Aperte. Centro blindato con barriere new jersey in cemento e controlli potenziati. Una decisione quella dei carabinieri anticipata da un primo richiamo alle 23, che ha generato disappunto tra gli organizzatori e i partecipanti al festival. Sotto accusa l'ordinanza sindacale del 2015, per la tutela della sicurezza e della fruibilità urbana, che vieta il disturbo della quiete pubblica da mezzanotte alle sette. E affida il rispetto del provvedimento a polizia locale, carabinieri e Asl. All'osservanza si sono appellati i residenti di via di Mezzo, alle prese con i gestori dei locali per schiamazzi e rumori molesti fino a notte fonda. L'associazione Braccia Aperte ha chiesto a Ferraioli la deroga del provvedimento per gli orari. Il sindaco ha spiegato: «L'associazione organizzatrice ha fornito richieste e relazioni con date e orari, e l'impegno che le serate musicali si sarebbero concluse entro la mezzanotte dei giorni 8-9-10 giugno». Gli orari della tre giorni sono stati concordati durante la commissione di vigilanza convocata dallo sportello per le attività produttive del Comune.