Ncc irregolari, stretta delle Municipali in Costiera

Stretta delle municipali in Costiera Amalfitana sulle autovetture non autorizzate al trasporto dei passeggeri. Continuano i controlli nei centri urbani per arginare il fenomeno degli abusivi che sta raggiungendo numeri importanti. Anche stamane ad Amalfi è stato sorpreso un mezzo che trasportava turisti ma senza alcuna licenza da noleggio con coducente.

A bloccarlo nella centralissima piazza Flavio Gioia sono stati gli agenti della polizia municipale, coordinati dalla comandante Agnese Martingano, che, insospettiti dall'autovettura bloccata nel traffico con il sediolino lato guidatore vuoto e due persone sui sedili posterieri, hanno avviato i necessari controlli durante i quali è emerso che la persona alla guida (un italiano) non aveva alcun titolo per svolgere il servizio di trasporto paseggeri.

E così sono scattate le sanzioni amministrative previste in questi casi. Non si ratta finora del primo blitz operato dalle municipali. Controlli sono in atto anche a Ravello e Maiori. Ad Amalfi finora sono stati scoperti ben sette ncc abusivi e sono in corso ulteriori indagini per capire se alle spalle di questo fenomeno possa esserci un'organizzazione ben strutturata.