Maiori: auto si ribalta, traffico in tilt sulla statale Amalfitana

Auto si ribalta sulla statale Amalfitana mentre procedeva in direzione Salerno. È accaduto nel tardo pomeriggio nei pressi del cimitero di Maiori, dove una Lancia Ypsilon, per cause in via di accertamento, si è capovolta su se stessa.

La persona che era all'interno del veicolo, a quanto pare una donna, non avrebbe riportato gravi conseguenze, Per lei solo qualche contusione e tanto spavento. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Maiori, coordinati dal luogotenente Giuseppe Loria, che hanno eseguito una serie di rilievi prima di disporre la rimozione del veicolo.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione steadale rimasta bloccata per quasi mezz'ora. Due lunghe file si sono formate in entrambi i sensi di marcia e solo poco dopo le 19.30 la circolazione è ritornata lentamente alla normalità.

Traffico in tilt anche sul lungomare di Maiori a causa di un altro incidente stradale verificatosi intorno alle 18,30. Per cause in via di accertamento uno scooter avrebbe nvestito una donna che pare si accingesse ad attraversare la strada.

Sul posto oltre aglia genti della polizia municipale sono accorsi i carabinieri della locale stazione e un'ambulanza del 118 che ha poi trasferito la donna presso il presidio di Castiglione dove è stata sottoposta ada accertamenti.