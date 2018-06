Domenica 10 Giugno 2018, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 13:44

Nella serata di ieri, a Montesano Scalo, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal dapitano Davide Acquaviva, nel corso di un servizio antidroga, hanno tratto in arresto un 44enne incensurato per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti e di ordigni esplosivi artigianali.I militari di Buonabitacolo, supportati dal Nucleo Cinofili di Sarno, hanno sottoposto a perquisizione l’abitazione isolata dell’uomo che era stato visto più volte dai carabinieri entrare ed uscire di notte dalla propria abitazione. All’interno del garage di casa sono stati trovati, occultati all’interno di diverse scatole di polistirolo, barattoli di Nutella, buste e cartoni, complessivamente oltre 4 chilogrammi di marijuana della tipologia skunk (una varietà geneticamente modificata del cannabinoide, maggiormente ricca di principio attivo), alcuni semi utilizzati per la coltivazione delle piante dello stesso tipo nonché 3 ordigni artigianali, le cosiddette bombe carta. L’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari.