«Ridiamo vita al Castello»: visite guidate gratuite agli affreschi salvati dal degrado

Domenica 26 marzo ritornano le visite guidate gratuite al Castello del Parco-Palazzo Fienga di Nocera Inferiore a cura dell’associazione Ridiamo vita al Castello. L’appuntamento primaverile prevede tre turni al mattino: 10.00 11.00 e 12.00, mentre al pomeriggio tre: 15.30 16.30 e 17.30. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Nocera Inferiore e realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, a seguito dell’importante affluenza riscontrata la volta scorsa, domenica 12 Marzo, si arricchisce con l’aggiunta delle visite guidate pomeridiane. I volontari dell’associazione accoglieranno i visitatori nel maniero nocerino e ne racconteranno la storia millenaria, trasportando i turisti in un viaggio tra storia e leggenda in compagnia di imperatori, papi, regine e condottieri che hanno lasciato il segno nel passato di questa terra.

Nella giornata di domenica 26 marzo sarà possibile anche vedere gli affreschi dell’undicesimo secolo al di sotto della Torre Mastio in una veste nuova; rinati, grazie al progetto «Salviamo gli affreschi», l’intervento conservativo per recuperare l’unica testimonianza pittorica presente al Castello eseguito dalle restauratrici della «Yococu Aps» e promosso dall’associazione congiuntamente al Comune di Nocera Inferiore e la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. In attesa della firma della convenzione per l’affidamento della gestione del Castello del Parco e del Palazzo Fienga, Ridiamo vita al Castello intende proseguire le attività di valorizzazione, promozione e tutela del sito, con occhio sempre vigile, anche sulla Collina del Parco, importante bene paesaggistico ed ambientale per la città e non solo.