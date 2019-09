Sabato 28 Settembre 2019, 06:10

L’invito a Gigi Cassandra dai vertici della Provincia a soprassedere dalla nomina dei revisori dei conti dell’Asi, fu un vero e proprio abuso tale da configurare il reato di concussione. Tentata perché l’ex presidente del consorzio Cassandra non si adeguò, dispose le nomine ma, da quel momento, si avviò un braccio di ferro che sarebbe durato per mesi, a colpi di attacchi politici e ricorsi alla giustizia amministrativa. Per quelle pressioni è arrivata ieri la condanna per l’ex presidente della Provincia Giuseppe Canfora e per l’ex componente dell’Asi ed ex direttore generale di Palazzo Sant’Agostino Bruno Di Nesta. A decretarla sono stati i giudici della prima sezione penale (presidente Ferrara, a latere De Luca e Giocoli), che hanno comminato 2 anni di reclusione a carico dell’ex vertice di Palazzo Sant’Agostino assistito dall’avvocato Raffaele Franco e un anno e 4 mesi per Di Nesta difeso dall’avvocato Massimiliano Marotta.