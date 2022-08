Nudo davanti ai passanti, poi la fuga: è caccia al molestatore di Cava

Si sarebbe più volte denudato, in strada, mostrando le parti intime ai passanti per poi scappare. Sono diverse le segnalazioni su un molestatore che, nei giorni scorsi, è stato visto da più persone mentre compieva atti osceni in luogo pubblico, davanti ai passanti, prima di scappare e far perdere le sue tracce. Le prime informazioni sono state condivise attraverso i social, poi sono state allertate anche le forze dell'ordine. Una donna - ad esempio - ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo, fornendo una descrizione fisica e degli indumenti che indossava. Costui aveva poi abbassato i pantaloncini, mostrando i genitali. L'uomo si era poi dato alla fuga.

Un modus operandi che sarebbe comune a tanti altri casi denunciati e diffusi attraverso il passaparola. I cittadini sperano in un intervento veloce delle forze dell'ordine per identificare lo sconosciuto. Del caso è stata informata anche l'amministrazione comunale e il comando di polizia municipale. Non è escluso il vaglio di alcune telecamere di sorveglianza, nelle zone interessate - parcheggio nei pressi dell'Asl - per raccogliere elementi utili a scovare l'identità dell'uomo.