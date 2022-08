Orrore a Bologna: una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa ieri sera, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti, in via dell'Arcoveggio, periferia della città. Si tratta di un femminicidio. L'uomo è stato arrestato.

Lui, 27 anni, Giovanni Padovani, la aspettava sotto casa dalle 19. Alle 21, Sandra, questo il nome di battesimo della vittima, è arrivata gli ha urlato di andarsene. Invece lui lì'ha aggredita, trascinata sotto al portico del palazzo, dove l'ha finita.

La donna era riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Sul posto era presente anche l'aggressore, arrestato per omicidio aggravato su disposizione della Procura.