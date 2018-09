Mercoledì 26 Settembre 2018, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 16:28

Operaio investito e ucciso da un camion mentre era per strada. Mario Alessio, 50enne battipagliese, è deceduto ieri sera verso le 22 dopo un tremendo incidente stradale accaduto a Villa Bartolomea in provincia di Verona. L'auto su cui viaggiava Alessio e altri colleghi era diretta a Ferrara e all'improvviso è terminato il carburante. Il conducente del veicolo è riuscito a parcheggiarlo nella piazzola di sosta d'emergenza. Alessio con un collega si è recato a piedi in un distributore di carburante per recuperare la banzina necessaria per far ripartire l'auto. Poi, mentre i due operai stavano tentando di far ripartire il veicolo e avevano riempito il serbatoio con la benzina un camion ha travolto ed ucciso Alessio che era per strada fermo a fianco all'auto. L'operaio battipagliese è deceduto subito dopo essere stato investito.