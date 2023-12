Operazione antidroga della polizia: due arresti

Operazione antidroga a Battipaglia.

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato due pusher, Hadouch Adberrahim e Bel Baraka Youssef, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione domicilare effetuata a casa dei malviventi sono stati rinvenuti 448,57 grammi di hashish e 36.94 grammi di cocaina nonché 1355 euro in banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento degli stupefacenti.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro dai poliziotti mentre sono ancora in corso le indagini per individuare chi ha fornito gli stupefacenti ai pusher.