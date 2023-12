Laura Pausini regina di simpatia, allo spettatore che non gradisce: «Ti ho fatto la uallera alla pizzaiuola?»

Laura Pausini la conosciamo davvero tutti: l'eroina di Solarolo, divenuta una popstar da giovanissima, non ha mai perso quella genuinità che la contraddistingue, e che usa spesso come antidoto al grande successo.

Come dimenticare la più celebre (e simpatica) delle sue uscite, “la tengo como todas”, pronunciata in Perù quasi dieci anni fa, quando un lembo dell'accappatoio indossato sul palco per il bis, si aprì un po' troppo.

L'ultima occasione per mostrare la sua incontinente ironia l'ha fornita ieri sera, alla prima delle due attesissime date salernitane al PalaSele di Eboli. In alcuni video, pubblicati su TikTok, si vede, infatti, che la Divina rivolgendosi ai fan in platea, chiede: “Chi dei due non mi sopporta?”.

Evidentemente dopo aver ricevuto risposta, si rivolge direttamente allo spettatore che non gradisce (forse “costretto” da fidanzata o amici) e chiede: “Come ti chiami? Ciro? Ti ho fatto la uallera alla pizzaiuola?”, domanda sfoggiando una padronanza invidiabile del dialetto partenopeo.

Prevedibili applausi e risate, mentre Ciro si rivolge a lei con un cuoricino. Alla fine conquistato anche lui.