“Vertical summer tour” a Paestum: Kinder Bueno per tutti i villeggianti

Il festival itinerante dell’estate “vertical summer tour” sbarca a Capaccio Paestum dal 9 all’11 agosto, per spostarsi poi in altre fantastiche spiagge da nord a sud fino al termine dell’estate, e intrattenere tutti con gusto, sport, animazione e tanta musica. Kinder Bueno, official sponsor del “vertical summer tour”, è pronto a portare il suo gusto inconfondibile e il massimo del divertimento grazie a un ricco programma di attività che animerà il Maxi Village. A partire dalle 10 fino alle 19, infatti, il villaggio del vertical summer tour, che quest’anno compie 10 anni, sarà aperto gratuitamente a tutti e offrirà non solo la possibilità di praticare sport, ma anche di rilassarsi e divertirsi ascoltando musica e vivendo tantissime esperienze, accompagnati dal sound estivo di radio Deejay e dalla presenza de i Vitiello, special guests della giornata del 10 agosto.

All’interno dello stand di Kinder Bueno tutti i villeggianti potranno assaggiare gratuitamente i nuovissimi coni gelato in versione classica o white, ma non solo, Kinder Bueno infatti, proporrà a tutti anche attività e giochi tipici dell’estate, come la Bottle Flip Challenge, una sfida di equilibrio per vincere gadget firmati Kinder Bueno, tra cui l’iconica T-shirt. O ancora la Kinder Bueno Sparring Cup, una challenge dedicata allo Sparring, un mix di tennis, beach volley e ping pong, ideato da un gruppo di amici e appassionati di tennis. Nel pomeriggio, inoltre, Kinder Bueno metterà in scena l’Hula Hoop Challenge, dove, direttamente sul palco del vertical tour, i partecipanti si sfideranno a colpi di bacino per vincere lo speaker portatile caratterizzato Kinder Bueno. E per chi volesse portarsi a casa un ricordo della giornata trascorsa, infine, saranno presenti Photoboot per scattare foto divertenti, stampandole live o condividendole sui social.