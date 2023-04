Pagani ritrova la Madonna delle Galline: la festa, il programma

I festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, detta delle Galline, a Pagani sono stati prolungati fino al prossimo 24 aprile 2023, per via del rinvio della sentitissima Processione a causa delle avverse condizioni meteorologiche di domenica scorsa. «La festa quindi continua, in gran stile! - fa sapere il sindaco Raffaele Maria De Prisco - L'effige della Madonna è in esposizione presso il Santuario per i fedeli. I toselli rimarranno aperti per il prossimo weekend con programmi musicali e culinari che continuano.

Continua la predisposizione dei parcheggi per visitatori e soprattutto il piano di sicurezza, con steward privati, polizia municipale e forze dell'ordine. La formula dei parcheggi per residenti all'interno delle aree di alcune scuole, con guardianie di sorveglianza h24, sarà utilizzata anche il prossimo fine settimana di festa per permettere lo sgombero da auto delle strade interessate dal passaggio della Processione. I festeggiamenti si chiuderanno lunedì 24 aprile con tre spettacoli nell'arena Pignataro: si esibiranno Assurd e Le ninfe della Tammorra, quindi il cabaret del duo comico degli Arteteca.