Domenica 21 Aprile 2019, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perde il controllo della vettura, colpisce un’altra auto e poi una ambulanza. È successo poco dopo le 16 a Palinuro. Stando alle prima ricostruzioni l’autista di una Opel Corsa ha perso il controllo, andando ad impattare prima contro un’Audi e poi contro un’ambulanza.Gravemente danneggiata la prima auto in seguito alla carambola. Almeno quattro i coinvolti, soccorsi dai sanitari del 118.Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sapri. Per fortuna nessuno è in gravi condizioni. Disagi si registrano alla circolazione.