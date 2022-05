Panchina di Sant'Alfonso, a 10 giorni dal restyling riecco i vandali a Pagani

A dieci giorni dal restyling, a Pagani è stata nuovamente vandalizzata la panchina di Sant'Alfonso nella villa comunale. Su decisione del sindaco Raffaele De Prisco, la struttura è stata chiusa per motivi di ordine pubblico.

Il primo cittadino ha inoltre convocato, in mattinata, i carabinieri e la sicentifica: «Andremo fino in fondo - dice - la nostra amministrazione non è disposta più a derubrucare come "ragazzata" atti vandalici di questa portata. Indagheremo per verificare se c'è una regia dietro questi atti».

Oltre alla panchina di Sant'Alfonso, solo dieci giorni era stata vandalizzata anche la panchina del Beato Fusco, ripristinata, insieme alla prima, da un'associazione di volontariato. Ora il terzo raidi, a distanza di pochi giorni, al punto da spingere il sindaco ad allertare i carabinieri per individuare i responsabili.