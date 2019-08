Domenica 4 Agosto 2019, 06:10

Rimosso a giugno su ordine del Comune – che chiedeva di avere l’area libera nel periodo estivo – il cantiere per i parcheggi interrati in piazza Cavour torna adesso a occupare la porzione di Lungomare davanti alla Provincia, aggiungendosi ai lavori in corso per il rifacimento dell’asfalto stradale e facendo traslocare di qualche metro i festeggiamenti per la Madonna di Costantinopoli. È stata la stessa amministrazione comunale a dare il via libera, rivedendo la presa di posizione di due mesi fa e autorizzando l’impresa a eseguire alcune prove preliminari per farsi trovare pronta a metà settembre, quando è prevista la chiusura dell’ultima conferenza di servizi chiamata a decidere sul nulla osta ai box auto. L’autorizzazione temporanea a tornare sul Lungomare porta la firma del responsabile del procedimento Angela Magliacano, e prevedeva che le operazioni si concludessero in dieci giorni a decorrere dal 15 luglio. Una delle attrezzature necessaria alle verifiche arriverà però soltanto domani, e anche se il grosso delle procedure si concluderà in giornata le previsioni sono che la piazza resterà transennata sino a ferragosto. Oggi pomeriggio la convivenza con la festa dedicata alla Vergine che viene dal mare sarà assicurata spostando verso ovest l’approdo delle imbarcazioni e il palco per la messa dell’arcivescovo Bellandi. Nella seconda metà del mese la zona dovrebbe invece restare sgombra, l’associazione di imprese guidata dalla capofila Andreozzi costruzioni non ha in programma interventi per quel periodo e ha garantito a Palazzo di Città un nuovo arretramento del cantiere, ottenendo però una disponibilità di massima a ulteriori autorizzazioni temporanee qualora le circostanze le rendessero opportune.