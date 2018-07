Giovedì 26 Luglio 2018, 02:00 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2018 06:11

SALERNO - Ha sfidato la sorte e ha perso. Nuovo arresto per Luigi Santoriello, il parcheggiatore abusivo acciuffato nell’ultimo blitz dei carabinieri della compagnia Salerno. Già ai domiciliari, l’uomo aveva un permesso del giudice per uscire dalle 9 alle 10 del mattino ed uno per recarsi alla mensa di San Francesco per il pranzo. Poi la sua giornata doveva trascorrerla ristretto a casa. Da qualche giorno, però, i militari del maggiore Paolo Rubbo e del tenente Bartolo Taglietti, avevano ricevuto la segnalazione dai responsabili della mensa dei poveri delle ripetute assenze di Santoriello. E così sono iniziati i controlli. Ma lui, noncurante delle prescrizioni ricevute, non soltanto le ha violate ma ha pensato di voler sfidare la giustizia. Infatti è stato acciuffato mentre percorreva via Duomo, a quattro passi dalla caserma che ospita i carabinieri della compagnia. Così, proprio mentre i militari dell’Arma stavano uscendo per eseguire dei controlli a casa dei pregiudicati, se lo sono trovati davanti. Giudicato per direttissima, Santoriello è tornato ai domiciliari.