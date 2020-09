LEGGI ANCHE

Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del fenomeno del pascolo abusivo di cavalli condotte dai carabinieri del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni, con il personale veterinario dell’unità prevenzione e sanità pubblica di Napoli, avute inizio nel mese di febbraio scorso e che hanno portato al sequestro di 16 cavalli rinvenuti a vagare liberi e senza custodia nelle zone demaniali pascolive del Comune di Sassano,che ha permesso di riscontrare diversi illeciti in violazione alla normativa veterinaria vigente, con particolare riferimento alla irregolare detenzione e movimentazione di animali equini.a carico di vari titolari di aziende zootecniche, in diverse zone d’Italia, per movimentazione di cavalli in assenza di documentazione e per la mancata identificazione degli stessi.sul terreno di proprietà pubblica, un cittadino di Sassano già noto per analoghi accadimenti.