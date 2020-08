«Cessato il servizio carrozze ippotrainate nella Reggia di Caserta». Ne dà notizia un comunicato della direzione della Reggia di Caserta che precisa: «Il trasporto ippotrainato all'interno del Parco Reale, affidato dalla precedente Direzione a seguito di avviso pubblico alla società Tnt, è cessato e non avrà seguito. Gli elementi emersi dopo il tragico decesso di uno dei cavalli che effettuavano il servizio per conto della cooperativa, avvenuto poco prima delle 12 del 12 agosto scorso, impediscono la prosecuzione di questa attività all'interno del Complesso vanvitelliano. Scevra da ogni giudizio ideologico o personale, la valutazione è scaturita anche dalla notizia di presunti gravi illeciti commessi nell'espletamento del servizio».

«L'Istituto museale ha l'importante ruolo di proporre e promuovere esperienze culturali e sociali, nel rispetto della sua mission. Non ha poteri di controllo, né competenza, su autorizzazioni o licenze. La Reggia di Caserta è un Istituto dello Stato. Luogo della cultura, della conoscenza e della costruzione del pensiero critico. È inaccettabile che le attività al suo interno possano essere caratterizzate da illegalità», spiega la nota.



La Direzione della Reggia di Caserta, insediatasi nel luglio scorso, «ha intrapreso in questo primo anno una profonda opera di rinnovamento, incontrando non poche resistenze», informa la nota. «Si è inteso sin da subito imprimere una svolta ecosostenibile e rispettosa del patrimonio artistico, vegetale e animale alla gestione dell'intero Complesso vanvitelliano. L'impegno è costante e quotidiano per dirimere annose problematiche mai affrontate prima», spiega ancora la direzione del prestigioso sito di Caserta.

«L'invito è ad evitare facili strumentalizzazioni e proclami, nell'ottica di un sano sistema di relazioni e dei valori dell'etica e del rispetto reciproco», aggiunge la nota. «Nella giornata di oggi la Direzione della Reggia di Caserta avrà un incontro con i rappresentanti della Tnt. Domani è previsto, invece, un confronto con il Garante per i diritti degli animali con il quale si avvierà un dialogo articolato nel rapporto uomo-animale all'interno del Complesso vanvitelliano. Il Museo auspica, infatti, future progettualità e un approccio equilibrato e sostenibile sui temi ambientali», conclude la nota.

