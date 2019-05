Lunedì 27 Maggio 2019, 10:43

Paura ad Auletta per una bambina di 12 anni aggredita da un pastore tedesco mentre stava passeggiando con una sua amichetta in paese. Il cane - secondo quanto emerso - l’ha azzannata ad una mano provocandole delle lesioni ad un dito. Immediato il trasporto, in auto, al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove i medici hanno provveduto a suturare la profonda ferita provocata dal cane che stando a quanto raccontato da una delle due bambine era legato ad un cancello e senza alcun motivo ha azzannato la piccola.