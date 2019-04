Martedì 23 Aprile 2019, 19:25

Pastore, 60enne, trovato privo di vita di in un dirupo tra le colline di Sieti, a Giffoni Sei Casali. L'uomo è stato trovato morto dai vigili del fuoco che dopo aver localizzato il cadavere in un dirupo hanno utilizzato un eleicottero per recuperarlo. A lanciare l'allarme è stato il figlio del pastore che all'improvviso ha udito il rumore di un colpo di arma da fuoco ed è fuggito via allontanandosi dal padre che era a poca distanza da lui. Il figlio ha allertato le forze dell'ordine ed è tornato verso il padre ma non lo ha trovato. Nel frattempo sono iniziate le ricerche del pastore. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori della Croce Rossa. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, indagano sull'episodio e soprattutto devono appurare con il medico legale le cause del decesso.