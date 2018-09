Martedì 18 Settembre 2018, 11:27

Battipaglia come Napoli. Paura questa mattina in viale della Libertà, nella popolosa cittadina salernitana, dove da qualche minuto si vede un cuscino da salto sotto un palazzo. Probabile tentativo di suicidio, ma al momento non è chiara la ragione della decisione.Dalla strada è possibile vedere lo strumento utilizzato per frenare le cadute dall’alto. I mezzi dei vigili del fuoco, della polizia di Stato e un’ambulanza presidiano la palazzina. Inoltre, è visibile anche un autocarro di una ditta di traslochi. Probabile, pertanto, si tratti di un sfratto esecutivo, a cui gli sfrattati hanno risposto con minacce di suicidio.