Paura in autostrada: si ribalta cisterna carica di carburante

Si e ribaltata una cisterna contenente liquido infiammabile ad Atena Lucana.

Il conducente è rimasto lievemente ferito ed è stato trasferito in ospedale a Polla. Lo svincolo è stato chiuso in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza durante le operazioni di svuotamento del carico del veicolo.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e i tecnici dell'Anas.

Inoltre sono intervenuti i tecnici della Menafra, azienda specializzata nel trasporto e rimozione di mezzi particolari.