Il tentativo trovare la quadra o meglio…le ruote, sembra non essere andato a buon fine tra Busitalia e il Comune di Salerno. In queste ore dal settore mobilità sono già tutti al lavoro per organizzare quello che sarà il primo Capodanno in piazza della Libertà e soprattutto per garantire un trasporto (su gomma) extra fino a notte inoltrata da est ad ovest, creando le condizioni a chi sceglierà di passare il 31 dicembre in piazza ad ascoltare la musica dei Pooh, di abbandonare l’auto. Se il maxi-palco ha preso forma nell’area davanti al Crescent, c’è infatti ancora il nodo trasporti da sciogliere in una matassa difficile da sbrogliare.

APPROFONDIMENTI Salerno, l'omaggio dei giovani musicisti ai Pooh Salerno, pienone per il Ponte dell'Immacolata Nocera Inferiore, Silvestri al concertone del primo gennaio

Oltre alle corse in più della metropolitana garantite fino alle 3 del mattino, nelle idee dell’amministrazione comunale c’era quella di offrire un servizio navette che potesse fare da spola tra la piazza e varie zone della città. Parole del primo cittadino Vincenzo Napoli dopo l’incontro tenutosi in Prefettura e propedeutico ad organizzare al meglio dal punto di vista della sicurezza il concertone. «Il diavolo si annida nei particolari» aveva detto il sindaco.



E così è stato: prima il “no” alle corse extra della Vigilia di Natale e ora la probabile frenata anche a quelle per il 31 dicembre da parte della società che gestisce il trasporto pubblico in città e che avrebbe dovuto garantire uno straordinario fino alle 2 di notte. «Restiamo perplessi rispetto ad un possibile diniego di Busitalia in merito al servizio aggiuntivo per la notte di Capodanno. Siamo stati da subito disponibili ad un confronto - ha dichiarato il segretario generale Filt Cgil Gerardo Arpino - affinchè si potesse trovare una soluzione che andasse nella direzione utile ai lavoratori e all’azienda. Dopo l’ipotetico “no” rilanciamo con la disponibilità al dialogo al fine di garantire il servizio per i cittadini».

Dal settore guidato dall’assessore Galdi però sono ore frenetiche e impegnative per provare a garantire comunque un servizio ai cittadini magari attraverso l’utilizzo di autolinee private, avviando una manifestazione di interesse aperta alla partecipazione delle aziende di trasporto e tentare un accordo in extremis. Intanto oggi potrebbe essere la giornata in cui verrà ufficializzato il dispositivo di traffico per l’intera giornata del 31: l’ipotesi - stando alle indiscrezioni - è di non chiudere strade al transito.

La posizione favorevole della piazza farebbe desistere tecnici e assessori dal chiudere via Roma (come negli scorsi anni) ed evitare rimozioni forzate e divieti di sosta. Off limits per le auto (sia per il transito che per la sosta) sarà presumibilmente soltanto l’area davanti la scuola Barra: chi vorrà raggiungere la piazza potrà infatti farlo utilizzando il lungomare. Il parcheggio del sotto piazza chiuderà ufficialmente le sue porte alle 17.30: non sarà più possibile entrare per procedere alla sosta e non sarà possibile uscire fino alla fine del concerto (probabilmente mezz’ora dopo la mezzanotte) così da permettere i controlli antiterrorismo all’interno già dalle 17.45 quando la band procederà ad effettuare anche un sound-check e delle prove per salire poi sul palco ufficialmente alle 22. Lo start dello spettacolo è previsto alle 21 con l’intrattenimento di dj Pika e la conduzione di Pippo Pelo e Adriana Petro.

All’uscita le auto che avranno parcheggiato nel sotto piazza percorreranno in controsenso via Pertini (effettuando lo stesso percorso creato per i bus turistici che vanno a sostare a via Ligea) procedendo fino al viadotto Gatto così da non creare l’ingorgo nei pressi di piazza Cavour dove persiste il restringimento della carreggiata a causa dei lavori (ancora in corso) per la realizzazione dei box. Intanto domani è previsto un ulteriore sopralluogo nella piazza davanti al mare dove - al netto di dietrofront dell’ultima ora - il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca brinderà al 2024 insieme ai componenti dell’amministrazione di palazzo Guerra.