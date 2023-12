Certamente la sua hit «Salirò» risuonerà in piazza Diaz. E sarà Daniele Silvestri a salire sul palco per il tradizionale concerto di Capodanno a Nocera Inferiore. Sarà il cantautore romano il big del ricco cartellone presentato ieri mattina dal sindaco Paolo De Maio. La notizia non è ancora ufficiale. Nel manifesto degli eventi natalizi, diffuso ieri mattina, manca la casella del 1° gennaio, gesto di prudenza perché all’accordo mancano gli ultimi dettagli e non si poteva attendere ancora considerato che dopodomani si comincia. «Mi auguro di averlo con noi a Capodanno», si è limitato a dire De Maio. Il mix proposto è intrigante, tanta musica, anche jazz, teatro, danza, animazione, esibizioni circensi, mercatino di Natale. Non mancano la storia e la cultura con visite guidate ai siti monumentali della città. È un cartellone partecipato quello messo a punto grazie al supporto di associazioni, cittadini e attività produttive. «L’obiettivo – ha spiegato De Maio - è offrire alla città intera occasioni di svago, divertimento all’insegna della magia del Natale».

IL CALENDARIO

Venerdì, giorno dell’Immacolata, sarà Monica Sarnelli la madrina dell’accensione in piazza del Corso, ore 19.30, del grande albero di Natale. Subito dopo la cantante si esibirà in concerto. Anche il giorno successivo, stessa piazza, toccherà al cantautore Tony Tammaro che presenterà le sue canzoni simili a «farmaci antidepressivi che non presentano effetti collaterali». Gli altri principali appuntamenti con la musica sono previsti, sempre in piazza del Corso, il 16 dicembre con i Vaimo’ e il 23 con I Medina. Il 27 dicembre al teatro Diana torna il Nocera Jazz Festival, nella sua edizione invernale, con il concerto gospel di Joy Garrison Quartet, il 29 doppio appuntamento con Walter Ricci Trio mentre in piazzetta Petrosini ancora jazz con un evento curato da Magusa. Piazza del Corso non sarà dedicata esclusivamente alla musica, il 16, 23 e 30 dicembre sarà possibile visitare l’area archeologica che si trova nel sottosuolo dell’agorà. In cartellone non mancano le tradizionali «vigilie nocerine». Natale è, comunque, la festa dei bambini e per loro ci sono molti appuntamenti tra cui il circo itinerante che toccherà tutti gli angoli della città ad iniziare dal 15 dicembre. Poi il villaggio con le fiabe di Natale, il trenino di Babbo Natale, le mongolfiere, il luna park, animazione e teatrini. Per tutto il periodo natalizio e sino al 7 gennaio, è aperto il mercatino di Natale a piazza Diaz e lo street food in via Lanzara. «Credo in questa proposta – ha sottolineato il sindaco – perché è ricca di appuntamenti per le famiglie e i bambini, giovani, amanti della musica e cultori del jazz. Un grazie all’assessore agli eventi, Giancarlo Pagliuca, e al presidente della Commissione Attività Produttive, Mariano Fasolino».

Il cartellone si avvale anche del sostegno di Scabec, della Camera di Commercio di Salerno, di Magusa e alla partecipazione del Comune al Poc – Programma Operativo Complementare – della Regione Campania.