«Il successo fa male alla testa/ se pensi di non essere all'altezza».

Già, perché non parliamo solo di «Soldi, soldi, soldi», l'ha capito anche Nanni Moretti. Parliamo, piuttosto, della rapidissima ascesa di Alessandro Mahmoud, per tutti semplicemente Mahmood, voce della nuova «Gioventà bruciata» (era il titolo del suo primo album, del 2019) quanto del «Ghettolimpo», titolo del suo nuovo album, in uscita oggi, urban ma anche sperimentale,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati