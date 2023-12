Nello Daniele presenta il nuovo album «E che cè resta»: musica delle origini e l'omaggio al fratello Pino

Martedì 19 dicembre, all’interno della Chiesa San Francesco delle Monache, alle 18.30, il cantautore Nello Daniele presenterà il suo nuovo album «E che cè resta» (etichetta Playaudio di Azzurra Music – Lungomare, produzione M&P Company), uscito lo scorso 24 novembre. Nel corso dell'incontro, il pubblico potrà ascoltare dal vivo alcuni testi del nuovo progetto discografico del musicista partenopeo: 10 brani interamente scritti e suonati da Nello Daniele in maniera esclusivamente acustica. L’incontro sarà moderato dal regista ed autore Giorgio Verdelli.

Il nuovo album, come ci racconta Nello Daniele, è un ritorno alle sue origini.

Dopo aver sperimentato in passato pop, funky e blues e affrontato momenti non proprio facili, ha deciso di riavvicinarsi alla sua lingua madre: «Ora ho voglia di condividere con la gente le mie emozioni dopo alcuni anni non proprio facili da mandar giù. Diciamo che però in tutto questo tempo non mi sono fermato e ho cercato di perfezionare il suono della chitarra, la scrittura e il canto».

Un vero viaggio musicale introspettivo, nel quale il musicista si racconta in un album che ha un filo conduttore preciso: il racconto di quei luoghi in cui è cresciuto, in quella Napoli del Centro storico, del Porto. «Mi sono aggrappato alle mie radici, a quelle strade dove sono cresciuto e diventato uomo». Il disco, ovviamente, non poteva che aprirsi con un omaggio al fratello Pino in «Suonava da Dio», in cui parla di quel «ragioniere» che si è trovato «musichiere». Ci sono,poi, i vicoli di Napoli e il mare in «Acqua salata» (il cui videoclip porta la firma proprio di Giorgio Verdelli), in «E che cè rest», in «Via Atri» e «O capo do rione»; l’amore, mentre ne «Il tuo mondo», «A verità» e «O vient africano»; una versione più intima di «Sud scavame a fossa’» di Pino e un ricordo della grande tradizione folk di Pomigliano.

E a tal proposito il brano verrà presentato live il 17 dicembre alle ore 20 proprio nella Sala consiliare del Comune di Pomigliano, alla presenza del Sindaco Raffaele Russo, un momento d’incontro per sottolineare e ribadire l’intenso connubio culturale dell'artista con il territorio.