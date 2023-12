Javier Comesaña in concerto al teatro Sannazaro di Napoli

Javier Comesaña è il protagonista del prossimo concerto della stagione musicale ideata e diretta da Tommaso Rossi per l’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. Acclamato dalla critica, il pluripremiato violinista spagnolo sarà, giovedì 14 dicembre alle ore 20:30 al Teatro Sannazaro di Napoli, in scena con Matteo Giuliani Diez al pianoforte, per proporre il suo originale programma musicale dedicato al Novecento violinistico in Europa. Partiture scelte in una sequenza che unisce Enrique Granados con la “Sonata per violino e pianoforte”, di rarissima esecuzione, Claude Debussy, Igor Stravinskij e Olivier Messiaen per concludersi con un omaggio all'Italia attraverso l’esecuzione della “Sonata in si minore” di Ottorino Respighi.