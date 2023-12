Anche Elisa, come Massimo Ranieri, come Gerry Scotti, come Cher, come Lui & Sofi, canta Natale. Ma, naturalmente, lo fa alla sua maniera, vestendo il suo canto per le feste con un messaggio ambientalista ed utilizzandolo per annunciare la volontà di prendersi una pausa. Non prima di aver moltiplicato gli appuntamenti di fine anno con i fan, però.

APPROFONDIMENTI

Stasera e domani la Toffoli sarà sul palco del Forum di Assago, Milano, per «An intimate Christmas - Two (special) nights only», da cui Canale 5 trarrà lo show-evento «Elisa - Buon Natale anche a te», in onda il 24 dicembre in prima serata: ospiti, sul palco e in tv, Luciano Ligabue, Gianni Morandi, Elodie, Giorgio Panariello, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Pio e Amedeo, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Carmen Consoli, Eleonora Abbagnato, Drusilla Foer, Giovanni Storti, e, con contributi registrati, Andrea Bocelli, Jovanotti e Tiziano Ferro. Il tutto nasce dal progetto con Dardust «An intimate night», che ha già figlia l'album «Intimate - Recordings at Abbey Road studios», registrato in presa diretta nei mitici studi londinesi: due inediti e riletture del proprio repertorio in chiave intima, appunto.

«Regalo più bello al nostro pubblico non potevamo farlo», spiega il direttore di rete Giancarlo Scheri, sposando anche, per la cantautrice è fondamentale, il contenuto ambientalista dell'iniziativa Music for the Planet: «Continueremo a fare musica per piantare nuovi alberi, grazie alla collaborazione con Legambiente», spiega Elisa. «Per noi sarà un grandissimo onore proporre canzoni e progetto in tv, arrivando nelle case degli italiani in una notte così speciale e con un messaggio, quello per l'ambiente, che per me è fondamentale e cui volevo dare spazio. Ho la fortuna di condividere questi principi con gli artisti che saliranno sul palco per aiutarci a divulgarlo».

E i due concerti al Forum saranno davvero concerti di Natale, con tanto di «Silent night» o «Carol of the Bells», sulle cui note balleranno l'etoile Eleonora Abbagnato e la figlia Julia, mentre Andrea Bocelli ha conservato per sè «White Christmas»: «Proporremo le canzoni adatte per la sera della vigilia, da dividere con familiari ed amici, con una cornice natalizia, certo, ma non ultrazuccherina. Useremo l'emozione come collante: il Natale ha a che fare con le emozioni, è il giorno che ti fa mettere davanti a te stesso, con le tue gioie e i tuoi dolori. Mi regalerò anche una parentesi swing, per ricordarmi di quando, a 16 anni, ho cantato il repertorio di Sinatra con una big band».

Grazie al «Back to the future live tour» la voce di «Luce» ha già piantato 3393 alberi in aree urbane soffocate dalla cementificazione: «Comprendo Ultima Generazione, ho un'angoscia reale per l'ambiente a causa dell'approccio irresponsabile da parte di tantissimi governi nel mondo. Mi dispiace molto che in Emilia Romagna ci siano persone che hanno perso tutto per l'alluvione e sono state risarcite con appena 3000 euro e che noi ci preoccupiamo di più per Ultima Generazione. Poi capisco che possa dar fastidio a molti, ma dispiace parlare di questo e non di come risolvere il problema, perché abbiamo un disperato bisogno di fatti e non di parole. Non è puntando un dito che ne usciremo, ma un governo deve essere responsabile, è come se io salissi su un palco senza una scaletta pronta, il governo è lì a governare e ci vogliono responsabilità e rispetto».

Passato il Natale sarà momento di fermarsi un po': «Abbiamo dato tutto fino a qui e la mia non sarà una pausa breve, mi sento come svuotata, devo mettere un punto, staccare la spina, restare lontana dalla scene almeno un anno».

Intanto, nelle radio spopola «Quando nevica», il singolo scritto insieme a Calcutta, uno dei due inediti del disco: «A proposito, negli studi di Abbey road ho intravisto Eric Clapton e Roger Waters, ma non li ho salutati, mi vergognavo», conclude lei.