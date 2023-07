Paura a Pagani, giovane in scooter finisce contro segnaletica: trasferito in ospedale

Incidente stradale a Pagani, in via Aniello Califano, nei pressi di un incrocio. Il sinistro si è verificato questa mattina, tra via Tortora e via Califano. Un ragazzo in sella ad uno scooter è finito contro un palo della segnaletica stradale. L'urto lo ha fatto cadere con violenza a terra.

Ha riportato diverse ferite e per lui è stato necessario il ricorso alle cure del 118, con un'ambulanza giunta sul posto, chiamata da alcuni cittadini. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro.

Da tempo, tuttavia, proprio in relazione all'incidente i residenti della strada hanno chiesto l'installazione di dissuasori della velocità.

Lungo quel tratto, così come in altri, più volte si registrano passaggi di scooter a tutta velocità, oltre che di automobili. Scorribande e gare di velocità a mettere in serio pericolo i cittadini, specie nelle ore notturne. La medesima segnalazione arriva anche da via San Domenico, che la sera si trasforma in una "pista" ad alta velocità, senza che vi si ponga rimedio in termini di controlli.