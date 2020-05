Truffa in concorso e falsità commessa da privato. Con queste accuse, la Procura di Nocera Inferiore ha concluso le indagini per 30 persone, riguardo un lavoro d'inchiesta sul personale tecnico-amministrativo nelle scuole. Stando alle accuse, che vanno da un periodo dal 2011 al 2015, nel comune di Castel San Giorgio, con artifici e raggiri, alcuni degli indagati avrebbero indotto in errore gli istituti scolastici che assumevano il personale Ata riconoscendogli un punteggio aggiuntivo non spettante, con ciò procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per l'erario che a quel punto aveva erogato retribuzioni non spettanti nonchè prestazioni previdenziali (ASPI) per il periodo non coperto dal contratto. Tutto questo, facendo assumere fittiziamente personale ATA presso tre istituti scolastici con falsi certificati che attestavano l'esecuzione della prestazione lavorativa. Negli atti ci sono le dichiarazioni presentate dai bidelli salernitana all'atto dell'inserimento nelle liste per le supplenze di istituto per il triennio 2018-2021, con l'Ufficio scolastico regionale chiamato a verificare le segnalazioni che arrivano da scuole del Lazio e della Lombardia, ad esempio, in riferimento a presunti certificati di servizio non veritieri. I bidelli - sempre secondo il prospetto accusatorio - venivano inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia in Veneto, Lombardia e Toscana, dichiarando di aver prestato servizio in scuole che non esistevano. Il lavoro è stato coordinato dal sostituto procuratore a Nocera Inferiore, Davide Palmieri e il lavoro sul campo e di acquisizione documentale della Guardia di Finanza. Oltre che nell'Agro nocerino sarnese, il resto degli indagati risiede al Nord. Dal momento della notifica, ora, le trenta persone raggiunte da avviso di garanzia avranno modo di chiedere interrogatorio in procura o presentare, in alternativa, memorie difensive sulle accuse che vengono mosse ad ognuna di loro. Ultimo aggiornamento: 15:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA