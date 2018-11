Venerdì 9 Novembre 2018, 06:20

Prodotti ittici privi di tracciabilità. Sequestri in due pescherie di Scafati. Maxi multe per i titolari. L'attività è stata condotta dai militari delle Capitanerie di porto di Salerno e Castellammare di Stabia, coadiuvati dagli agenti della polizia municipale e dal personale dell'Asl di Salerno. Nelle due pescherie di Scafati sarebbero stati rinvenuti e sequestrati grossi quantitativi di pesce esposto senza le prescritte informazioni di tracciabiità ed etichettatura previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Nell'ambito della stessa operazione sarebbero state anche rilevate violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Riscontata, infine, la presenza di alcuni lavoratori in nero. I titolari delle due attività sono stati denunciati alla procura di Nocera Inferiore.