Sequestrate 157 piante di marijuana coltivate in un terreno raggiungibile camminando attraverso una foltissima vegetazione. A scoprire la rigogliosa piantagione di cannabis sono stati i carabinieri della compagnia di Salerno (agli ordini del maggiore Adriano Castellari) nelle vicinanze di via Casa Porta, all’interno di un terreno di proprietà di un uomo del tutto inconsapevole della vicenda. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’individuazione aerea del settimo nucleo elicotteristi di Pontecagnano: a quel punto i carabinieri hanno organizzato servizi di appostamento durati alcuni giorni, ma purtroppo non è stato individuato nessuno.



I finti “agricoltori” non si sono fatti vivi ma le piante di marijuana sono state ugualmente sequestrate in modo da non correre alcun rischio. I militari, oltre alle 157 piante di varia altezza, hanno scoperto anche un impianto d’irrigazione sotterraneo: la coltivazione, quindi, non è opera di sprovveduti che avevano scelto un’area, a ridosso del tratto autostradale a Salerno, a riparo da occhi indiscreti. Ora i carabinieri della compagnia sono a lavoro per scoprire l’origine della coltivazione illecita e innanzittutto i responsabili analizzando gli elementi che gli investigatori hanno al momento in mano confrontandoli anche con i movimenti di personaggi legati alla criminalità e non estranei a questo tipo di attività illecita. © RIPRODUZIONE RISERVATA