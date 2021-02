SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO. Risponde di calunnia per aver affermato falsamente di essere stato picchiato da un carabiniere, in particolare l'ex tenente di Pagani, alla guida del reparto dei militari qualche anno fa. Un giovane di 26 anni, L.B. , residente a Sant'Egidio del Monte Albino, originario di Nocera Inferiore, è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Nocera Inferiore al termine dell'udienza preliminare. Il dibattimento è stato fissato per il prossimo 28 aprile. In quella sede l'imputato dovrà difendersi dalle accuse contestate, per avere denunciato il 10 maggio 2017 la vicenda incolpando il militare di aver usato violenza e procurato lesioni abusando della sua posizione nel corso dell'attività. Secondo l'attuale imputazione, la denuncia avrebbe almeno due presupposti falsi: il giovane aveva avviato l'iter procedurale descrivendo la vicenda, parlando di aver subito violenza con delle lesioni riportate nel corso di un'attività di servizio svolta dal militare, con la denuncia diventata poi un procedimento penale, a sua volta archiviato per infondatezza della notizia di reato, senza alcun riscontro emerso ai fatti narrati all'attenzione della polizia giudiziaria. Il ragazzo fu invece destinatario di un controllo degli stessi carabinieri, per una normale attività di servizio, dalla quale scaturì un secondo procedimento penale. La Procura di Nocera Inferiore ha effettuato una serie di indagini per trovare riscontro alle accuse del ragazzo, ripercorrendo tutto l'iter partito con la denuncia, fino al controllo che lo riguardò, senza trovare il minimo elemento indiziario di prova per mettere sotto indagine anche il militare della tenenza.

