“Pier Paolo Pasolini: i suoi 100 volti” l'evento conclusivo presso la Sala Galileo della Giffoni Multimedia Valley

Presso la Sala Galileo della Giffoni Multimedia Valley l’evento conclusivo di “Pier Paolo Pasolini: i suoi 100 volti” alla presenza di una folta rappresentanza degli istituti scolastici che sono stati parte attiva dell’iniziativa. Le azioni che hanno composto il ricco programma, infatti, curato dal project manager Marco Cesaro, sono state indirizzate e rivolte in particolar modo alle scuole della Campania che hanno aderito. Alle attività, infatti, hanno partecipato nel corso dei sei mesi di svolgimento del progetto gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Gian Camillo Glorioso di Giffoni Valle Piana, dell’Istituto di Istruzione Superiore Piranesi di Capaccio – Paestum, del Liceo Matilde Serao, del Liceo Salvatore Cantone, del Liceo Classico- Scientifico Vittorio Imbriani e dell’Istituto di Istruzione Superiore Europa, tutti di Pomigliano d’Arco.

Oltre alle proiezioni interessanti le attività laboratoriali del progetto che sono state curate dal poeta Alfonso Tramontano Guerritore. Di grande emozione la lettura scenica affidata a Pierpaolo Capovilla de “La religione del mio tempo” di Pier Paolo Pasolini che è stata presentata agli studenti in uno degli ultimi appuntamenti del progetto.

Al momento conclusivo del progetto, condotto da Orazio Cerino del team di Giffoni, ha preso parte Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni.

Tra le cose realizzate un emozionante docu-film ispirato all’opera di Pasolini “Comizi d’amore” che del lavoro pasoliniano ha mutuato il nome, ma anche l’approccio, il metodo, lo spirito, trasferendolo nei nostri giorni. Con la regia di Rosario Minervini e Giuseppe Novellino ed il contributo di tutto il team della produzione di Giffoni, “Comizi d’amore” è una carrellata di volti e parole che restituisce il punto di vista dei ragazzi di oggi su temi che restano controversi e dibattuti, allora come oggi: la sessualità, l’orientamento sessuale, l’appartenenza di genere, l’amore, i sentimenti, l’amicizia. Sul volto dei ragazzi intervistati le emozioni delle prime volte, le scoperte di sé e degli altri, le contraddizioni di essere giovani in un’epoca velocissima e spesso superficiale, lo sgomento di diventare grandi e di doversi perciò rapportare in maniera adulta alle cose della vita. Tutto ciò traspariva sul grande schermo per la proiezione in anteprima del docufilm realizzato proprio in occasione del progetto targato Giffoni dedicato a Pasolini.

In chiusura lo spettacolo “Frammenti di vita – Nel ricordo di Pier Paolo Pasolini” scritto da Marco Mittica, che ne è anche interprete, con la regia di Walter Cordopatri in una produzione della Scuola di Recitazione della Calabria.