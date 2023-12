Salerno, nasce l'associazione ex allievi del Convitto Nazionale: festa per la firma dello statuto

Una serata particolarmente intensa quella di venerdì 15 dicembre nell’Auditorium del Convitto Nazionale di Salerno, dove è stato presentato lo statuto della neo costituita Associazione/Onlus Ex Allievi Convitto Nazionale, firmato alla presenza del notaio Frauenfelder. La serata, che ha visto i saluti del provveditore, Mimì Minella, è stata introdotta dal rettore dirigente scolastico del Convitto Nazionale Tasso di Salerno, Claudio Naddeo, che ha dato il benvenuto ai neo associati e in particolare ai soci fondatori: il dottore Stefano Pecoraro, la professoressa Carla D'Amato, la dirigente Daniela Ruffolo, e gli avvocati Mario Romano e Bruno Bisogno.

«Questa associazione - ha spiegato al folto pubblico il neo presidente Pecoraro - nasce per commemorare tutti gli Ex Allievi che hanno operato nel sociale. In particolare ricordiamo il nostro amico, il dottore Goffredo Scuccimarra, brillante neuropsichiatra infantile. Partendo dal loro esempio vogliamo essere presenti sul territorio con opere sociali».

«La grande partecipazione a questa serata - ha spiegato la vice presidente D'Amato - rappresenta quello che noi chiamiamo spirito del Convitto Nazionale. Quello che ci lega è più di un ricordo. Abbiamo l'opportunità di avere a disposizione una magnifica struttura in cui creare eventi a scopo benefico. A questa serata seguirà, a gennaio, una riunione associativa in cui accoglieremo proposte. Siamo molto determinati».

La serata è continuata nel refettorio della scuola con un momento di grande festa e allegria, con un ricco buffet allestito dagli alunni dell’Istituto Alberghiero Virtuoso.