Il Convitto Vittorio Emanuele II è il miglior liceo classico di Napoli. Per la scuola di piazza Dante è una vittoria conquistata grazie a un’offerta formativa molto impegnativa, con cui ha strappato il primato alle scuole umanistiche napoletane più prestigiose: il Sannazaro al Vomero e l’Umberto I a Chiaia. A sancire la classifica è la nuova edizione di Eduscopio promossa dalla Fondazione Agnelli su scala nazionale e un campione totale di un milione e 326mila diplomati in oltre 7.850 istituti superiori italiani in tre successivi anni scolastici. Nessun cambio di podio invece per i licei scientifici con il liceo Mercalli di Chiaia che consolida il suo piazzamento, seguito dal Vico, che invece sale di un posto sul Convitto. Disponibile da oggi su www.eduscopio.it, la graduatoria è la bussola che orienta le famiglie nella scelta del percorso formativo più adatto per i propri figli. Grazie ai parametri considerati, infatti, sono elencate le performance degli studenti nel primo anno da immatricolati (anni accademici 2018-19, 2019-20, 2020-21) a partire dal numero di esami superati, media dei voti e crediti universitari ottenuti.



«Questo è il decimo anno in cui realizziamo Eduscopio e di anno in anno il portale si conferma uno strumento utile ai ragazzi e alle ragazze per fare una scelta più consapevole degli studi successivi» ha ricordato il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto. Rispetto allo scorso anno, i primi tre licei classici sono sempre gli stessi ma con un balzo del Convitto Vittorio Emanuele II che dal terzo posto passa al primo, seguito da Sannazaro e Umberto. Stabili quarto e quinto posto detenuti da Vittorio Emanuele II-Garibaldi e Pansini. Seguono Flacco di Portici, Vico, Calamandrei, Levi e Genovesi. Esce dalla decina dei migliori il Gandhi di Casoria. Il Convitto è leader grazie a un indice FGA (che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% a ognuno dei due indicatori) di 75.8; mentre Sannazaro si ferma a 74.55 e Umberto a 73.14. Su 39 diplomati, il voto medio degli immatricolati è di 86.7. L’86% si immatricolano e superano il primo anno; il 10% non superano il primo anno e il 4% non opta per l’Università. Le aree disciplinari scelte sono per il 28.3% Giuridico, politica, 14.2% economico.statistica, stessa percentuale per le aree scientifica, tecnica e umanistica, mentre solo l’8% opta per medicina. Il 54% di loro sceglie la Federico II, 9.7% Luiss, 8% Vanvitelli e 6.2% Università di Bologna. Ben 196 i diplomati del Sannazaro con in media un voto alla maturità di 85.4, mentre i 202 diplomati dell’Umberto hanno avuto in media 80.8, mentre tra le università primeggiano per entrambi la Federico II (tra 70 e 74.5%) e l’area disciplinare giuridico-politica (tra 28.6 e 34.1%).

Tra i licei scientifici, accanto alla conferma del primo posto del Mercalli, emerge la rimonta di un posto del Vico, terzo nel 2022, che supera il Convitto. Sale di un posto anche il Labriola, seguito dall’Alberti, mentre il Fonseca ha uno scatto di tre posti, seguito da Tito Lucrezio Caro, Silvestri di Portici, Vittorini e Cuoco-Campanella. Esce dalla decina dei migliori Urbani di San Giorgio a Cremano. Tra i licei di Scienze Umane guizzo di sei posizioni per il Galilei, di sette posizioni per il Fonseca, seguiti dal Comenio che era primo nel 2022. Stabile il Morante, più 5 per Don Milani, poi Flacco, Villari, Mazzini e Giordano Bruno di Arzano. Sempre primo tra i licei linguistici l’Urbani di San Giorgio, seguito da Fonseca, Flacco, Suor Orsola Benincasa, Vico, Pagano Bernini, Vittorini, Calamandrei, Galilei e Tilgher di Ercolano. I dieci migliori istituti tecnico-economici sono confermati Pagano-Bernini, De Nicola, Nitti, poi Galiani, Tilgher, Scotellaro, Siani, Caruso, Levi e Nitti di Portici. I dieci migliori istituti tecnico-economici confermano il primato del Della Porta-Porzio, poi Sannino-De Cillis e Medi di San Giorgio, stabile Siani, salgono Righi e Serra, mentre crolla di cinque posizioni l’Elena di Savoia, chiudono le new entry Volta, Curie e Giordani-Striano. Solo due gli Artistici valutati con Suor Orsola Benincasa che supera il liceo SS. Apostoli. Nelle classifiche per indice di occupazione dei diplomati primeggiano spesso le scuole paritarie mentre tra le statali degli istituti Tecnici economici troviamo Serra, Siani e Nitti di Portici; Tecnici tecnologici, Righi, Ferraris e Curie.