Cacciari incontra docenti e studenti del liceo Giannone

Breve visita del filosofo Massimo Cacciari al liceo Classico P. Giannone di Benevento. L'ex sindaco di Venezia, presente in città per la lectio magistralis «Memoria è umanità» presso il teatro San Marco a cura dell'Università Giustino Fortunato, ha incontrato una delegazione di docenti e studenti del liceo per discutere brevemente dell'utilità della filosofia e del rapporto tra memoria materiale e immaterialità del mondo virtuale.

Poche ma incisive battute, che hanno fornito occasione di riflessione, soprattutto in merito alla necessità formativa del pensiero critico e al ruolo educativo della scuola.