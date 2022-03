Polla, 11enni trovano portafoglio e lo restituiscono: premiati dal Comune

Questa mattina è stato consegnato un riconoscimento ai due studenti della scuola media di Polla che si sono distinti per il comportamento mostrato in occasione del ritrovamento di un portafoglio smarrito e restituito al legittimo proprietario. I due ragazzi, entrambi di 11 anni, trovarono il portafoglio nei pressi di una pizzeria e dopo aver chiamato i genitori riportarono l'oggetto alla pizzeria per rintracciare il legittimo proprietario, ritrovato poco dopo. Il sindaco Massimo Loviso, l'assessore alla gentilezza, Federica Mignoli e la dirigente scolastica Sabrina Rega, hanno consegnato ai due studenti Antonio Sorrentino e Antonio Soccodato una targa di ringraziamento per il gesto compiuto.

APPROFONDIMENTI IL CASO Maiori, uomo esplode colpi di fucile contro la caserma dei... IL SEQUESTRO Salerno, sequestro a pubblici ufficiali per un valore di 6 milioni... LA PRESENTAZIONE Al Teatro Genovesi la raccolta «Continua tu»: più... IL TURISMO La Borsa del turismo scolastico torna in Campania: attesi novanta...

“Queste le basi del buon senso civico e dell’educazione impartita dalla famiglia, radici solide che daranno frutto nella vita - questo il messaggio lasciato ai ragazzi, "Per noi amministratori questi comportamenti sono motivo di orgoglio di una comunità con un forte senso di rispetto e responsabilità", ha riferito Federica Mignoli, anche assessore alla Scuola.