Pontecagnano, al Maximall una giornata di screening gratuiti con la “Fondazione Melanoma”

Cosa può avere in comune una spensierata giornata di shopping con l’attenzione alla prevenzione? Entrambi sono gesti d’amore. Per sé stessi, ma anche verso le persone che ci circondano. Questo è il motivo per il quale, ormai da tempo, il Maximall di Pontecagnano ha scelto di sensibilizzare i propri ospiti offrendo loro giornate di screening gratuite per diverse tra le più frequenti patologie. Un modo per “togliersi il pensiero” e dare valore al bene più importante: la salute.

Così, sabato 6 maggio, in occasione della giornata nazionale di prevenzione tumorale, il mall dello shopping ospiterà gli ambulatori mobili e gli esperti della “Fondazione Melanoma”, guidata dal professor Paolo Antonio Ascierto. Chi lo vorrà potrà dunque sfruttare l’opportunità, in modo assolutamente gratuito e senza prenotazione, di effettuare un test di screening di primo livello. Saranno due gli ambulatori per la mappatura e il monitoraggio dei nei allestiti dalla Fondazione Melanoma e le visite di controllo saranno effettuate dall'equipe del professor Ascierto dalle 10 alle 18.

«Proseguiamo con decisione lungo un cammino che abbiamo intrapreso ormai da alcuni anni – spiega Carmela Cascino, direttrice del centro – perché è nel nostro Dna promuovere un’imprenditoria attenta ai bisogni e alle esigenze delle famiglie e, più in generale, delle persone che ci scelgono per trascorrere il proprio tempo libero. La fiducia che centinaia di migliaia di ospiti ci riservano ogni anno è per noi anche una responsabilità chiara, alla quale non intendiamo sottrarci».

L’idea di fondo, nel progetto che vede impegnata la “Fondazione Melanoma”, è quella di promuovere la partecipazione offrendo un servizio di prossimità, favorendo un accesso equo ai servizi e migliorando l’adesione ai programmi di prevenzione oncologica per la salute della pelle. Un’occasione da non perdere, visto il costo che possono avere queste visite se effettuate privatamente, e poi via per una spensierata giornata di shopping.